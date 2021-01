Aurigo, donna incastrata in auto liberata dai vigili del fuoco

Aurigo. Una donna di 66 anni, con diverse patologie, è rimasta incastrata nell’auto dove si trovava insieme a marito e cugino.

È successo verso le 2 vicino al ristorante “Il Boschetto” e per libera sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto anche il 118, che poi ha trasportato la paziente in ospedale a Imperia per accertamenti.

La zona, dove le stradine sono ghiacciate, ha reso l’azione dei soccorritori problematica.