Atp Delray Beach, il sanremese Gianluca Mager batte Querrey e vola ai quarti di finale

Sanremo. Continua alla grande l'avventura del sanremese Gianluca Mager al Delray Beach Open. Ieri sera il giovane tennista ha sconfitto l’americano Sam Querrey.

Dopo aver battuto Ryan Harrison, nel secondo turno Mager, unico azzurro al torneo di tennis maschile che si gioca in Florida, ha avuto la meglio anche su Querrey, testa di serie n. 6, in due set per 7-6 6-1 conquistando così per la seconda volta in carriera i quarti di finale di un torneo Atp. «Felice per questa vittoria - scrive sui social Gianluca Mager - Ora mi dirigo ai quarti».

Domani il giovane tennista di Sanremo dovrà giocare contro Chris Harrison.