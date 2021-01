Atp Cup, l’Italia è nel gruppo C: tra i tennisti anche l’armese Fognini

Taggia. Si è svolto il sorteggio dei gruppi dell’Atp Cup 2021, gara a squadre in programma dall’1 al 5 febbraio a Melbourne Park. L’Italia è nel gruppo C. Lo annuncia il tennista di Arma di Taggia Fabio Fognini in una storia di Instagram.

L’armese rappresenterà l’Italia, affidata a Vincenzo Santopadre, insieme a Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Gli azzurri dovranno affrontare l’Austria e la Francia.