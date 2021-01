Atp Cup, l’Italia debutta contro l’Austria: l’armese Fognini affronta Novak

Taggia. A febbraio prende il via l’Atp Cup 2021, gara a squadre in programma a Melbourne Park. A rappresentare l’Italia, che è nel gruppo C, vi è anche il tennista di Arma di Taggia Fabio Fognini.

L’armese il 2 febbraio aprirà il torneo giocando contro Dennis Novak, che rappresenterà l’Austria, alla John Cain Arena. Il 3 febbraio, invece, Fognini dovrà affrontare, sempre nella John Cain Arena, il rappresentante della Francia: Benoit Paire.

L’Atp Cup prevede infatti che il migliore di una squadra si scontri con il migliore del paese avversario, perciò il numero due giocherà contro il numero due della nazione avversaria. Il vincitore di ciascuno dei quattro gironi (A, B, C, D) accederà poi alle semifinali. Sabato 6 febbraio si giocherà la finale.