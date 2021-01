Atp Cordoba 2021, entry-list: c’è anche il sanremese Gianluca Mager

Sanremo. Gianluca Mager parteciperà all’Atp Cordoba 2021.

Il tennista di Sanremo stando a quanto riportato dall’entry-list è infatti il 18esimo tennista che prenderà parte al torneo argentino in programma dal 22 al 28 febbraio sulla terra rossa di Cordoba.

Il sanremese, che al momento si trova a Melbourne in vista dell’Australian Open in programma da lunedì 8 a domenica 21 febbraio, partirà perciò subito dopo per l’Argentina.