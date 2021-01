Atp Antalya, l’armese Fabio Fognini affronta Michael Vrbenský

Taggia. Esordio stagionale per Fabio Fognini. L’armese scenderà in campo domani per i sedicesimi di finale dell’Atp Antalya, in scena dal 5 al 13 gennaio in Turchia.

Il tennista di Arma di Taggia dovrà affrontare il ceco Michael Vrbenský nel singolare maschile del torneo Atp 250 di Antalya.

Fognini, che quest’anno ha deciso di affidarsi ad Alberto Mancini, il suo nuovo coach, e al preparatore Alejandro Lacour, è pronto per la prima sfida del 2021.

(Foto da Instagram di Fabio Fognini)