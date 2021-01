Atp Antalya, esordio positivo per Fabio Fognini: l’armese batte Vrbenský

Taggia. Esordio stagionale positivo per Fabio Fognini in Turchia. L’armese oggi ha battuto il ceco Michael Vrbenský imponendosi per 6-4 7-6 ai sedicesimi di finale dell’Atp Antalya.

Il tennista di Arma di Taggia domenica 10 gennaio dovrà affrontare Jérémy Chardy, n 72 Atp, nel singolare maschile del torneo Atp 250 di Antalya.

Inizia alla grande il 2021 per Fognini, che quest’anno ha deciso di affidarsi ad Alberto Mancini, il suo nuovo coach, e al preparatore Alejandro Lacour.

(Foto da Instagram di Fabio Fognini)