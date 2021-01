Imperia. Vince l’Asd Imperia 2 a 0 contro l’Arconatese. «Sono stra felice ed emozionato. Oggi, stranamente, non so cosa dire perché davvero sono emozionato. Noi giochiamo molto col cuore come piace ai tifosi. E dietro c’è anche un lavoro pazzesco. La prossima in casa del Gozzano? Sono primi e sarà difficile ma la prepariamo sempre per vincere», ha dichiarato il mister Lupo.

Gli fa eco Giglio, autore di un gol: «Bella vittoria. Primo tempo in difficoltà ma comunque siamo rimasti sul pezzo. Poi nella ripresa siamo entrati a bomba, tenendo il pallino del gioco. E stavamo bene di gamba, grazie anche al lavoro di Matteo Fiani. Siamo un grande gruppo, grazie anche al mister che è un motivatore».

Imperia-Arconatese: primo tempo

5’ punizione di Sancinito da posizione defilata. Il cross termina pericolosamente sul fondo

7’ Arconatese vicinissima al gol: in contropiede, gli ospiti si ritrovano in quattro contro uno ma l’accorrente Foglio spara alto da buona posizione.

12’ tiro di Marra , alto di poco

13’ tiro dai 25 metri di Santonocito, la palla rimbalza davanti a Dani che, in qualche modo, respinge

24’ da posizione centrale, tiro fiacco di Santonocito che Dani para senza preoccupazioni

26’ brutta palla persa da Virga, in uscita, con Vecchierelli che converge e scarica un destro debole

28’ Capra allarga su Virga che salta l’uomo e rientra sul mancino. Il tocco però è di troppo e, su di lui, rinviene Bianchi che chiude

31’ contropiede pericolosissimo dell’Imperia con Capra che apre a Donaggio, il centravanti serve come può l’accorrente Malandrino ma il tiro del difensore viene murato

33’ buona azione di Capra sulla sinistra ma il cross per Donaggio e Minasso è leggermente lungo

35’ Girata di Donaggio che termina a lato di poco. Tutto nasce da calcio d’angolo.

38’ Ancora una buona incursione della Arconatese che termina con un tiro alto di Foglio

40’ contropiede nerazzurro con Capra che non è perfetto nel primo aggancio. Il suo cross ribattuto trova Minasso ma la conclusione centra un difensore.

45’ pericolosissima ancora l’Arconatese: cross dal fondo che sovrasta tutta l’area e Serafini che si fa trovare pronto. Il tiro viene ribattuto da Virga

Secondo tempo

52’ Tiro di Albini murato in corner da De Bode. Era una ottima occasione per gli ospiti

53’ da corner, arriva Foglio al tiro. Il diagonale sibila alla sinistra di Dani e termina sul fondo.

59’ rigore per l’Imperia. Capra anticipa il difensore Serafini e viene steso.

61’ Gol dell’Imperia! Ha segnato Luca Donaggio che incrocia sotto la traversa.

67’ Malltezi scende sulla destra e mette dentro per Donaggio che non ci arriva per un soffio. Devastante l’ingresso del 2001.

72’ bella azione dell’Imperia: Donaggio apre per Capra che va al cross, sulla ribattuta Malltezi spara altissimo

78’ flipper incredibile nell’area di rigore nerazzurra. Prima De Bode, poi Virga salvano e, alla fine, l’arbitro fischia fallo

81’ ottima uscita in presa bassa di Filippo Dani che ferma il contropiede lombardo

86’ grande recupero di palla di capitan Giglio che entra in area e viene falciato da Bianchi. E’ rigore!

88’ GOL IMPERIA ! Calcia Giglio, il portiere ribatte ma sul tap-in Giglio mette in rete

90’+3’ cala il sipario sul Ciccione. L’Imperia vince 2-0

Il tabellino

Imperia – Dani; Virga, De Bode, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap., Sancinito, Gnecchi; Minasso (65’ Malltezi), Donaggio (91’ Fatnassi), Capra. All.: Lupo

Arconatese – Botti; Marcone, Menegazzo cap., Vecchierelli, Bianchi, Serafini, Albini, Foglio (79’ Veroni), Pavesi, Marra, Santonocito. All.: Livieri

Marcatori: 61’ rig. Donaggio, 88’ rig. Giglio (I)

Ammoniti: Sancinito, Giglio, Virga (I) Marra, Bianchi (A)

NOote: all’ 88’ Botti respinge rigore a Giglio (I); Recupero: 1’ pt e 3’ st