Regione liguria

Apicoltura, 76 mila euro per sostenere il settore. Piana: «Bando rivolto in particolare a giovani imprenditori»

«I fondi stanziati oggi possono coprire ad esempio il 50% dei costi per l’acquisto di attrezzature per l’apicoltura e per l’acquisto di presidi sanitari e il 60% per acquisto di arnie, api regine e sciami»