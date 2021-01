Apertura straordinaria per il Presepe di Imperia nell’atrio di Palazzo civico

Imperia. Il Presepe di Imperia resterà aperto eccezionalmente oggi sabato 9 gennaio e domani domenica 10 dalle 14.30 alle 19.30.

«Abbiamo accolto -dice il consigliere comunale Orlando Baldassarre – le numerose richieste dei cittadini che durante le festività a causa della zona rossa hanno dovuto rinunciare alla visita. Sarà un’ultima occasione per vedere il bellissimo Presepe della Città di Imperia, nell’atrio di Palazzo civico».

La rappresentazione della Natività è stata collocata in un gozzo ligure di oltre 3 metri, con sfondo il profilo della città in ardesia c, quindi un ideale approdo sulla costa di Imperia. Alla realizzazione hanno contribuito tutte le comunità imperiesi che quest’anno, causa Covid, sono costrette a rinunciare a proporre il proprio presepe.