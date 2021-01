San Bartolomeo al Mare. Intervento della Croce d’Oro di Cervo in serata sulla via Aurelia per prestare soccorso a due giovani a bordo di un’Ape car che si è ribaltata.

Nonostante la dinamica dell’incidente che in primo tempo aveva fatto pensare al peggio i due giovani sono usciti incolumi, tanto da rifiutare di essere accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia.