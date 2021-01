Ape Confedilizia Imperia, nominato il direttivo per il biennio 2021-2022: Paolo Prato confermato presidente

Imperia. L’assemblea dei soci, tenutasi il 21 gennaio, ha provveduto alla nomina del direttivo per il prossimo biennio 2021-2022. Confermato il presidente della Ape/Confedilizia Imperia, Paolo Prato, il quale ha ringraziato il presidente onorario dell’associazione Marco Magaglio e tutti i membri del direttivo per il lavoro svolto e l’impegno profuso per i raggiungimenti degli obiettivi dell’associazione che nell’ultimo biennio ha visto l’adesione di circa oltre 650 soci.

Il consiglio direttivo dell’Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Imperia – Confedilizia Imperia sarà formato inoltre da Alessandro Rossi, Loredana Contini, Tiziana Biga e da Tiziana Maglio. Al proprio interno il nuovo direttivo ha confermato Tiziana Biga come vice presidente e Alessandro Rossi in qualità di tesoriere.

L’associazione ha così provveduto agli adempimenti statutari e ha già delineato parte dei programmi dell’attività istituzionale futura, finalizzati alla salvaguardia della proprietà privata, dei diritti del proprietario di casa, dei condomini.

L’associazione è firmataria degli accordi territoriali della locazioni abitative ex L. 431/98 depositati nei principali comuni della provincia e partecipa assieme alle altre sigle sindacali, alle revisioni degli stessi.

Il servizio primario agli associati è quello di fornire l’ attestazione dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato avente valore anche ai fini delle agevolazioni fiscali.

«I primi impegni del 2021 – dice il presidente Paolo Prato – saranno rivolti alla promozione dei corsi di aggiornamento on line per amministratori di condominio ed al corso iniziale per coloro che non sono ancora amministratori (ai sensi del D.M. 140/2014) e a fornire la più ampia consulenza agli associati in materia di Superbonus 110%».