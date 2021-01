Annalisa presenta il suo brano “Dieci” per il Festival di Sanremo 2021

Annalisa insieme all’amico Marian Richero a Sanremo nel 2018. La cantante savonese Annalisa Scarrone parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con il brano Dieci. Torna in gara nel 71esimo Festival di Sanremo Annalisa. La sua è la quinta partecipazione dopo quella del 2013, del 2015, del 2016 e l’ottimo terzo posto del 2018 con Il mondo prima di te.

Annalisa ha dichiarato RaiPlay: “Mi approccio a questo Festival con grandissimo entusiasmo, con grandissima voglia di esserci, orgoglio anche di esserci per tantissimi motivi… ma in realtà il motivo più evidente a tutti è la voglia di ripartire, di dimostrare che le cose si fanno, che si va avanti. Essere un questo Festival è un grande orgoglio.”

Ecco come Annalisa ha raccontato la sua canzone che arriva a festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera: “La mia canzone si chiama Dieci ed è una sorta di mia dichiarazione d’amore nei confronti della musica. È la storia di questo amore che non vuole finire, quindi si aggrappa alle ultime volte che poi alla fine non sono mai le ultime. Al tempo stesso c’è dentro ovviamente tutto quello che io provo in questo momento, la grinta, la voglia di non arrendersi, di ripartire e anche la voglia di condividere appunto la mia musica con le persone, cosa che faccio da dieci anni.

E così colgo l’occasione, questa splendida occasione del Festival di Sanremo, per condividere questa mia festa personale per farla diventare anche di tutte le persone che avranno voglia di ascoltarmi. La mia canzone è una canzone emozionante, è una canzone emotiva dove c’è davvero un grosso coinvolgimento mio personale le sonorità sono quelle di una ballad moderna e c’è l’elettronica mitigata dal calore degli strumenti veri suonati. È un bell’equilibrio tra questi mondi che sono al servizio del testo, del racconto delle parole, che per me è sempre la cosa più importante.”