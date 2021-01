Ancora aperte le iscrizioni ai corsi formativi gratuiti dei Don Bosco di Sanremo e Vallecrosia

Sanremo. Fino al prossimo 25 gennaio 2021 i ragazzi che stanno frequentando l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado potranno iscriversi a uno dei corsi triennali gratuiti attivi presso il Centro di formazione professionale CNOS FAP dell’istituto salesiano Don Bosco, nelle sedi di Vallecrosia e Sanremo.

I corsi, finanziati dalla Regione Liguria e dal Fondo Sociale Europeo, consentono di ottenere la Qualifica professionale, titolo di studio riconosciuto in tutta l’Unione Europea e valido sia per l’ingresso nel mondo del lavoro che per continuare la scuola, nella formazione professionale o nei percorsi ordinari di istruzione.

Per l’anno scolastico 2021-2022, il CNOS FAP offre ai ragazzi la possibilità di scegliere tra tre diversi percorsi

formativi: Il corso per Operatore ai servizi di promozione e accoglienza, per specializzarsi nelle professioni del turismo e, in particolare, nell’accoglienza alberghiera, nelle attività di organizzazione di viaggi e soggiorni, e nelle aziende di promozione e valorizzazione del territorio. Il corso per Operatore alla Ristorazione, dedicato a coloro che vogliono dedicarsi alla cucina o al servizio di sala e bar, all’interno delle numerose aziende del settore. Il corso per Operatore elettrico, per imparare le operazioni di realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici a uso civile e industriale.

Le competenze e le conoscenze acquisite durante i corsi, anche attraverso numerose ore di laboratorio pratico, saranno arricchite e completate da esperienze di stage in azienda, già a partire dal secondo anno (160 ore di stage nel secondo anno, 200 ore nel terzo) con l’obiettivo di avvicinare ancora di più i ragazzi al mondo del lavoro e di mettere alla prova quanto appreso in classe.

Per iscriversi, una volta registrati sul portale iscrizioni.istruzione.it, sarà sufficiente inserire i codici meccanografici IMCF00300X (per l’Operatore ai servizi di promozione e accoglienza e l’Operatore elettrico, nella sede di Vallecrosia) o IMCF00600B (per l’Operatore alla ristorazione, nella sede di Sanremo). Le famiglie dei ragazzi, che vogliono avere qualche informazione in più sui corsi e sulla scuola, potranno contattare direttamente la segreteria del centro ai numeri 0184-256762 o 0184-635339, oppure possono visitare la pagina facebook.com/cnosvallecrosia.

Il personale, nelle sedi di Vallecrosia (via Col. Aprosio 433) o Sanremo (salita San Pietro, 8) è disponibile durante tutto questo periodo per far conoscere meglio la struttura e per dare assistenza alle famiglie nella compilazione della domanda di iscrizione.