Amichevole di lusso per l’Imperia contro la Sampdoria Primavera: la partita sarà a porte chiuse

Imperia. L’Asd Imperia ospita la Sampdoria Primavera di mister Felice Tufano, con calcio d’inizio oggi alle 15. Teatro dell’incontro, lo stadio ‘Nino Ciccione’ che purtroppo rimarrà a porte chiuse. Il match rientra nella collaborazione tra le due società nel progetto ‘Next Generation Sampdoria’ e sarà preparatoria al derby di domenica.

La società nerazzurra infatti è inquadrata come uno dei centri tecnici del progetto dell’Academy blucerchiata e nel quale vengono anche sviluppati corsi di formazione ed aggiornamento sul territorio.

Gli Under 19 doriani vengono spesso ospitati nel torneo ‘Carlin’s Boys’ ma, nella storia recente, i club non si sono mai incontrati, fatto salvo per alcune competizioni giovanili. I blucerchiati, varie volte, sono stati ospiti dei nerazzurri per festeggiare le promozioni dell’Imperia. E fa piacere rammentare il confronto dell’ 11 maggio 2006, con il campionato di Eccellenza appena concluso in festa, e la Samp che onorò l’impegno con le reti di Flachi, Marchesetti ed Azor.

Un altro precedente risale alla notte del 23 agosto 1996, quando venne festeggiato il ritorno in D dei ‘Dragoni’. Piacevole il ricordo risalente al 31 maggio 1970, per la promozione in Serie C. In un ‘Ciccione’ stracolmo arrivò la Sampdoria di Bernardini, Frustalupi, Nielsen, Benetti, Salvi e Battara. Potrete trovare tante immagini di quello splendido pomeriggio alla sezione ‘FOTOGRAFIE STAGIONE 1969-70’ nella enciclopedia online nerazzurra ‘Imperia calcio…storia di un amore’.