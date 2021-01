Allerta bomba in stazioni di Menton Garavan e Cannes: interrotta la linea ferroviaria con la Francia

Ventimiglia. Torna alta la paura per gli attentati in Francia. Intorno alle 19 la presenza di ordigni esplosivi è stata segnalata, simultaneamente, nelle stazioni di Menton Garavan e Cannes. In particolare a Mentone sarebbe stata trovata una valigia incustodita.

L’allarme ha fatto sì che venisse immediatamente interrotta la circolazione ferroviaria da e verso la Francia.

Seguiranno aggiornamenti