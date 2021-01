Alessandro Savioli confermato presidente degli arbitri di calcio in provincia di Imperia

Imperia. Nella serata di venerdì 8 gennaio, si è svolta l’assemblea ordinaria ed elettiva della sezione di Imperia, per la prima volta nella storia dell’associazione italiana arbitri in modalità a distanza con votazione elettronica, nel rispetto delle normative imposte dall’emergenza sanitaria in corso. E’ stato confermato con voto unanime il presidente Alessandro Savioli, per il quadriennio 2020-2024.

Savioli, che ha dichiarato di essersi candidato per un ultimo mandato, ha ringraziato il Consiglio Direttivo e tutti i collaboratori oltre agli associati per la loro vicinanza ed il lavoro svolto in questi quattro anni trascorsi insieme: «Per poter fare il Presidente di sezione occorre tempo, passione e voglia di voler restituire alla famiglia degli arbitri quello che si è ricevuto negli anni….il primo insegnamento è di essere sempre dei signori dentro e fuori dal campo, portare rispetto a tutti per poi poterlo pretendere e riceve. Mai come in quest’ultimo anno è stato evidenziato quanto è importante il rispetto delle regole anche fuori dal campo.

Siamo rappresentati in tutto il mondo grazie ai colleghi Davide Massa e Stefano Alassio, internazionali, che devono essere un volano per i più giovani, hanno infatti dimostrato che con impegno, serietà, sacrificio e passione oltre alla voglia di arrivare nessun traguardo è impossibile neppure per una sezione numericamente piccola come la nostra».

Savioli ha concluso il suo intervento confermando il suo massimo impegno e ricordando ai giovani che il futuro è nelle loro mani, che le loro soddisfazioni ed i loro traguardi saranno quelli di tutta la sezione. Nella stessa serata sono stati eletti i revisori dei conti Enrico Calzia ed Emanuele Lorenzo Del Panta.

Prossimamente verrà organizzato un corso arbitri per ragazze e ragazzi dai 15 ai 35 anni – per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 329.2590100 oppure scrivere a imperia@aia-figc.it.