Sanremo. A soli 68 anni è morto Gianni Raineri, pompiere in pensione. Tabiese di nascita, ha prestato servizio a lungo nel locale distaccamento dei vigili del fuoco, nel Comando provinciale di Imperia, dove è stato anche responsabile della polizia giudiziaria del Corpo.

Caposquadra sempre in prima linea, molti dei colleghi che lo hanno conosciuto non stentano a definirlo un “eroe”. Un capo un po’ rude, ma che insegnava il mestiere a tutti, con umanità. Con la passione per i motori, era nel direttivo del Sanremo Rally Team. Non mancava neanche l’impegno politico, nelle fila del Movimento 5 Stelle. In pensione, ha continuato a servire il prossimo nelle pubbliche emergenze.

Foto 3 di 3





Lascia la compagna, una figlia ed un nipotino. Il fratello Danilo è tutt’oggi in servizio come vigile del fuoco nel distaccamento matuziano. Sui social non sono mancati innumerevoli messaggi di cordoglio dai molti che lo conoscevano e lo stimavano.