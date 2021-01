Imperia. Protagonista indiscusso della storia dell’archeologia in Liguria e in particolare nel Ponente ligure (dal piroscafo Artiglio alla più grande romana scoperta nel Mediterraneo davanti alla costa di Albenga, a quelle di Diano Marina ) la figura di Nino Lamboglia è stata ricordata stamattina nella Cattedrale di San Maurizio.

«Lamboglia? Colto, moderno, di mondo. Lo conobbi da bambina, quando insieme con mio padre, la famiglia e tanti amici del club Alpino, siamo stati più volte nella Valle delle Meraviglie a vedere le incisioni rupestri guidati proprio da lui. Nino Lamboglia mi lasciò un segno. Anni dopo lo rincontrai all’Università di Genova, come professore di archeologia e arte medievale: lo ricordo come uno dei docenti più moderni anche agli esami, tanto che quando interrogava tirava fuori dalle tasche reperti mai visti, da farci schedare, a intuito sul momento. Fu lui a propormi la tesi di laurea sui “I Maestri della pietra“. Poco dopo ci fu la sua tragica scomparsa. La portai a termine, ma con un’altra docente, Colette Dufour», lo ricorda la professoressa Maria Teresa Verda Scajola,consorte del sindaco del capoluogo Claudio Scajola, docente e studiosa di Storia dell’Arte.

Foto 5 di 5









Nelle interviste video realizzate da Chiristian Flammia, il ricordo del comandante Flavio Serafini, della presidente della sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri di cui Lamboglia è statao presidente e fondatore, Gabriella Stabile Re e dei vicepresidenti del Circolo Parasio Simona Gazzano e Marco Revello. La cerimonia si è svolta in Basilica e non nel cimitero di Porto Maurizio dove è sepolto per precauzioni anti-Covid.

Nino Lamboglia morì il 10 gennaio 1977 precipitando in acqua con la sua auto dalla rampa d’accesso di un traghetto sul molo di Genova.

(foto e video Christian Flammia)