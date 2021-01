A Diano Marina nasce una nuova società podistica: l’Asd Golfodianese Ultra Runners

Diano Marina. È nata una nuova società podistica a Diano Marina: l’Asd Golfodianese Ultra Runners.

Creata da un gruppo di amici, composto da Angelo Mistri, socio fondatore, Cosimo Borgese, tesoriere, Claudio Macrì, vice presidente, e Cristian Mallardo, presidente, con lo scopo di portare a Diano Marina nuovi eventi, oltre alla “6 alle 6 all’alba”, che si svolge ad agosto, e alla “corsa della Befana”, che va in scena il 6 gennaio, e manifestazioni a scopo benefico.

«Il nostro obiettivo è riuscire a invogliare le persone di Diano Marina, appassionate della corsa, a tesserarsi, organizzando nuovi eventi e altre gare sia competitive che non, organizzate in particolare fra San Bartolomeo e Cervo – dice l’Asd Golfodianese Ultra Runners – Vogliamo proporre al comune diverse idee, innanzitutto il progetto di una 21 chilometri Fidal che va a toccare l’intero Golfo Dianese».

«Un nostro grande obiettivo è quello di creare manifestazioni a scopo benefico per aiutare le famiglie più bisognose e anche quelle che hanno bambini con problemi di salute. Vorremo dare supporto pure ai reparti infantili e oncologici devolvendo il ricavato delle manifestazioni – sottolinea la nuova società podistica – Ci auguriamo che tanta gente venga a tesserarsi». La sede dell’Asd Golfodianese Ultra Runners si trova in via Campofiorito Snc.