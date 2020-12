Vertice sindaco Biancheri-presidente Toti, obiettivo la riqualificazione urbana di Sanremo

Sanremo. Vertice nel primo pomeriggio a Genova tra il sindaco Alberto Biancheri e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al quale ha partecipato anche l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola. L’incontro, in programma da diversi giorni, ha visto il primo cittadino confrontarsi con i due massimi esponenti della giunta regionale sugli investimenti da fare sulla Città dei Fiori da qui ai prossimi anni.

Questione nodale è stato l’aggiornamento fatto sul progetto di riqualificazione di piazza Colombo che dovrebbe comportare lo spostamento dell’autostazione in Valle Armea e la possibile costruzione di un Palafestival nel cuore della città, a pochi passi dal Teatro Ariston il cui patron potrebbe partecipare direttamente alla realizzazione dell’opera. Il sindaco Biancheri, interpellato, ha preferito non entrare nei dettagli di quanto discusso, pur confermando che si è trattato di un’occasione ulteriore per fare il punto su Sanremo e le sue necessità.

Il progetto di riqualificazione di piazza Colombo, secondo indiscrezioni, potrebbe potenzialmente andare a coinvolgere anche la Pigna. «Abbiamo fatto un discorso complessivo su interventi urbanistici importanti per Sanremo di riqualificazione e di rigenerazione urbana, con progetti che possono interessare più aree. Adesso è previsto un secondo step entro la fine dell’anno con gli uffici tecnici competenti per entrare nel merito delle questioni e avere un quadro su cui basare le scelte», commenta l’incontro l’assessore Marco Scajola.