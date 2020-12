Ventimiglia. Far rete, unirsi dopo aver vissuto una tragedia e ripartire. É questo il concetto che sta alla base del progetto di Patrizia Sciolla, presidente dello Zonta Club di Bordighera e Ventimiglia, ideatrice di una piattaforma web, www.ventimigliashopping.com, sulla quale è possibile acquistare la merce dei commercianti ventimigliesi che hanno perso tanto, se non tutto, nell’alluvione del 2 e 3 ottobre.

«Si tratta di prodotti alluvionati, messi a posto, venduti a prezzi vantaggiosi – spiega l’ideatrice, raccontando come è nato il progetto – . L’idea nasce in modo casuale in seguito all’alluvione; sono venuta a dare una mano, con me c’era gente da ogni parte d’Italia e ho capito che il problema era sentito ovunque, era enorme e soprattutto che era necessario aiutare i commercianti in questo momento difficile utilizzando la rete. Ho proposto questa mia idea al mio Club e mi hanno dato fiducia, il Comune ha invece fornito i nominativi dei negozi più colpiti», conclude.

Foto 2 di 2



Ad occuparsi della realizzazione del sito è stata l’agenzia creativa di Vallecrosia Gorilla: «Abbiamo subito sposato questo progetto perché crediamo nell’aiuto e nella collaborazione tra le persone, soprattutto in seguito ad eventi di questo tipo – spiega la manager di progetto Serena Surace, web marketing specialist – . Quello che abbiamo creato è un multisito con al suo interno nove negozi, ognuno dei quali può inserire sulla piattaforma i propri prodotti. Gli utenti possono visualizzare la merce, videochiamare il negoziante ed entrare virtualmente nell’attività per fare i propri acquisti, in questo modo anche Ventimiglia può stare al passo con i tempi», ha spiegato.

«Questo progetto dimostra che l’unione fa la forza – ha commentato l’assessore al Commercio Matteo De Villa – . Il mio auspicio è che si possa creare qualcosa di duraturo nel tempo, Amazon colpisce le attività commerciali di zona, ma con questo strumento possiamo essere messi sullo stesso piano».

Intervenuto alla presentazione del sito anche il vicesindaco Simone Bertolucci, che ha ricordato i difficili giorni dell’alluvione: «Sono immagini ancora vive e i privati sono stati il fiore all’occhiello della città, passando dagli angeli del fango a questa piattaforma web. I primi che hanno aiutato Ventimiglia sono stati i ventimigliesi stessi».

I negozi che fanno parte di www.ventimigliashopping.com sono: Abbigliamento Le Nine, Alimentari Minimarket, Galleria S. Agostino, Outlet Rosachì, Scarpe Jackie, Erboristeria Clorophilla, Ottica Barberis, Modellismo Marily, Pellicceria Flash.

Il progetto è stato sostenuto da Zonta Alassio Albenga, Zonta Ventimiglia Bordighera, Rotary Club Sanremo, Zonta Sanremo, Rotaract Sanremo, Inner Wheel Club Sanremo, Soroptimist International Club, Rotary Club Sanremo Hanbury, Leonilda Cussotto.