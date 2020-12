Ventimiglia. Dopo 24 anni trascorsi in Comune, è andato in pensione oggi Antonio Fimmanò, instancabile dipendente che ha prestato servizio presso l’Ufficio Lavori. Nei lungi anni di lavoro, Fimmanò non è mai mancato nemmeno un giorno per malattia. Lavoratore indefesso, ha concluso il suo incarico contribuendo a risollevare la città dall’esondazione del fiume Roja tra il 2 e il 3 ottobre scorso. Ancora nei giorni scorsi, insieme ai colleghi, era impegnato nella manutenzione dello stagno presente all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio.

Al lavoro in Comune ha sempre affiancato la passione politica, ricoprendo anche il ruolo di sindaco per il suo comune: Soldano.

[Nella foto, insieme al sindaco Gaetano Scullino al termine della pulitura della vasca nei giardini pubblici]