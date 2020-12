Ventimiglia, tragedia sfiorata a Calvo: famiglia salvata da intossicazione da monossido di carbonio

Ventimiglia. Un uomo di circa trent’anni, la moglie e i due figli di 3 e 7 anni sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio sprigionato da una stufa, o forse da un braciere, che stavano utilizzando per scaldare l’interno della propria abitazione a Calvo, frazione di Ventimiglia.

A salvare i quattro è stato il personale del 118, intervenuto con un equipaggio della Croce Azzurra e uno della Croce Verde Intemelia. A mettere l’appartamento in sicurezza sono stati i vigili del fuoco.

Ad accorgersi della fuga di gas sarebbe stato il padre, che ha messo in salvo la famiglia e allertato i soccorsi. Tutta la famiglia è stata accompagnata in ospedale a Imperia per accertamenti.