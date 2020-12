Ventimiglia. Grande successo a Ventimiglia per il banchetto solidale pensato e voluto da Rallyterapia in

collaborazione con i volontari Spes, associazione di parenti ed amici di portatori di handicap di Ventimiglia.

Personalità del motorsport come Maurizio Gerini, Nicola Dutto, Davide Dall’Ava, Davide Soreca e tanti altri campioni hanno condiviso la mattinata insieme ai volontari, genitori e dipendenti della Spes per donare sorrisi, firmare autografi, condividere nuovi ambiziosi progetti sportivi.

Rallyterapia ha consegnato delle targhe ricordo ai presenti, nell’auspicio di ritrovarsi presto in pista, con l’obiettivo di far vivere l’emozione della corsa e dell’agonismo alle persone più fragili ed ai loro amici della Spes.

Il banchetto ha proposto le specialità della Spes ed i cestini solidali e sono stati raccolti € 1.500,00. Ed altri € 2.400,00 sono stati raccolti grazie al ricavato dalla vendita dei cestini solidali in sede.

Dichiara il presidente Matteo Lupi: «Si avvicina il Natale, una ricorrenza unica per tutti noi e specialmente per chi frequenta i nostri centri: pur nella “distanza” a cui ci obbliga questo momento difficile, i nostri cuori sono “vicini” nella luce e nella speranza. Ecco perché SPES e Rallyterapia hanno lanciato l’iniziativa “Natale Solidale”: cestini di prodotti Spes e di cooperative, aziende e imprese del territorio la cui vendita e il cui ricavato andrà a sostenere il lavoro, pesantemente colpito dalla crisi, in una realtà in cui, per scelta etica e di responsabilità, è

stata garantita occupazione, a tutti i lavoratori deboli».

Un ringraziamento speciale a Sergio Maiga (presidente dell’ACI Ponente Ligure e dell’associazione Rallyterapia) all’instancabile pilota dal cuore d’oro, Franco Borgogno, a Simone Biamonti e ad Agostino Orsino di Rallyterapia che si sono resi disponibili a contattare aziende e creare questo ponte di solidarietà.

I ragazzi della Spes, uniti a genitori, operatori e volontari ringraziano i main sponsors di Rallyterapia: ACI Ponente ligure, Hankook, Freem, GINO s.p.a. e NOBERASCO e tutte le aziende locali che hanno condiviso l’idea.