Ventimiglia. Anche la frazione di Trucco, a Ventimiglia, ha una stazione meteo e una webcam. L’installazione è stata curata dal blog www.truccoonline.com che si è avvalsa del contributo di alcuni commercianti della frazione intemelia.

«Questo piccolo sforzo raggiunto – dichiara l’organizzatore – Anche se in un contesto a dir poco drammatico, vuole incidere ancora di più, in questa piccola frazione per rilanciare le nostre attività, che ringrazio per il loro sostegno».

Sul sito sono consultabili informazioni e dati riguardanti il meteo in Trucco e dintorni, e non solo: una webcam posizionata sulla collina fronte fiume scatterà una sequenza fotografica giornaliera del borgo, che potrà poi essere visualizzata con un time-laps in trenta secondi.

«Le webcam – spiega lo staff di Truccoonline – Erano già presenti nel nostro sito ma dopo la tempesta Alex queste sono letteralmente affogate, ma grazie ad una raccolta di fondi siamo riusciti a ripristinarle, integrandole con una stazione meteo, dove poter consultare le condizioni meteorologiche locali, temperatura, pressione, velocità e direzione del vento, umidità, precipitazioni, insomma tutto ciò che si vuol sapere sul meteo di Trucco. Tutto questo non potrà mai risanare il danno effettuato dalla tempesta Alex in tutta la vallata, ma potrà sicuramente darci un aiuto nel futuro».

I dati raccolti verranno sommati a tutte le altre stazioni meteo della zona, così da fornire una maggiore esattezza sugli eventi meteorologici del posto.