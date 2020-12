Ventimiglia, “spariti” i gendarmi dalla frontiera di Ponte San Ludovico

Ventimiglia. Dolce risveglio stamani per i numerosi frontalieri italiani che non hanno trovato, per la prima volta dopo mesi, controlli delle forze dell’ordine francesi al valico di frontiera di Ponte San Ludovico. Stamani, dunque, entrare in Francia è stato più semplice e veloce rispetto agli altri giorni.

Ovviamente il posto di controllo potrebbe essere ripristinato nei prossimi giorni.

Resta invece immutata la situazione in entrata in Italia, con i controlli delle forze dell’ordine italiane.