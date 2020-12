Ventimiglia piange l’assicuratore ed ex assessore Angelo Raco

Ventimiglia. E’ morto ieri all’ospedale di Sanremo Angelo Raco, 74 anni. Molto conosciuto e benvoluto nella città di confine, Raco ha ricoperto ruoli di vice sindaco, assessore e consigliere a Ventimiglia, battendosi sempre per il bene pubblico.

Tra le deleghe di sua competenza, quelle ai Servizi Sociali, Edilizia pubblica e privata e, in qualità di consigliere, coordinatore e capogruppo di Futuro e Libertà. Raco è stato anche vice presidente dell’Asl 1 imperiese.

Tra le sue battaglie, quella per la chiusura della biomassa in val Bevera, per la quale ha ricevuto anche minacce di morte. Una battaglia vinta, che lo ha reso, agli occhi degli abitanti, un vero e proprio salvatore.

Per anni ha lavorato come assicuratore con studio in via Ruffini, sempre a Ventimiglia.