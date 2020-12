Ventimiglia. In mancanza di un centro di accoglienza dove trascorrere la notte, decine di migranti si sono accampati in via San Secondo, a ridosso della ferrovia della città di confine. Si tratta soprattutto di giovani uomini, ma non mancano anche donne con i bambini che molti cittadini hanno segnalato dormire per strada, al freddo.

Una situazione che sembra sempre più difficile da gestire, visto il rigore dell’inverno appena iniziato. Gli abitanti lamentano anche la mancanza di sicurezza legata all’emergenza epidemiologica in corso causata dal Covid-19, per il quale sono previste limitazioni tra contatti e spostamenti.