Ventimiglia. A poche ore da quando i gendarmi hanno lasciato il valico di frontiera, a Ponte San Ludovico è arrivata una pattuglia della Police. A comunicarlo e il segretario del Fai (Frontalieri Autonomi Intemelii), Roberto Parodi: «Una pattuglia della Police francese ha preso servizio, stamani, al confine italo-francese di Ponte San Ludovico, ma non ci sono più i controlli sistematici dei giorni scorsi sui veicoli in entrata e uscita dal nostro Paese».

Stamani, per la prima volta, da quando sono scattate le restrizioni sugli spostamenti in Francia (che scadranno il 15 dicembre) il valico di Ventimiglia non era presidiato da parte francese. Episodio, questo, che aveva lasciato stupiti, ma anche contenti, i frontalieri italiani.