Ventimiglia, incontro natalizio per i donatori di sangue Fidas

Ventimiglia. Sabato 12 e domenica 13 dicembre dalle 8 alle 13 tutti i donatori della Fidas di Ventimiglia sono invitati a recarsi presso il Centro Raccolta Sangue Fidas di via Brigate Partigiane 2D, per ritirare il consueto pacco dono natalizio.

Quest’anno, nel rispetto delle linee guida nazionali e delle normative anti Covid, non è stato possibile organizzare la consueta festa con brindisi ed aperitivo ma sarà comunque l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale in piena sicurezza e per ritirare il pacco dono natalizio contenente, secondo tradizione, il calendario Fidas 2021, la rivista “Il Dono” che raccoglie tutte le attività associative relative all’anno che sta per concludersi, ed i regali che quest’anno saranno ancora più speciali, come piccolo ringraziamento per la generosità e l’altruismo che ogni donatore di sangue dimostra nei confronti degli ammalati a cui viene regalata la speranza di sopravvivere.

In occasione di questo week-end il Centro resterà aperto per consentire, a chi lo desidera, di donare il sangue con orario esteso fino a tarda mattinata. Ricordiamo l’importanza di prenotare la propria donazione di sangue al numero 0184 235279.

Il centro Fidas è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 12 ed ogni seconda domenica del mese.