Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio, un incendio è divampato in una casa di campagna in via Monsignor d’Affra, nel centro storico della città di confine, nei pressi della chiesa di San Michele. Le fiamme si sono sviluppate da un forno a legna. Incolumi una donna e due bambini che erano presenti all’interno della casa e che sono riusciti a uscire prima che le fiamme avvolgessero l’intero edificio.

Ventimiglia ha vissuto attimi di panico, soprattutto quando si sono udite due forti esplosioni causate da due delle tre bombole di gas presenti.

di 5 Galleria fotografica Ventimiglia, incendio in una casa di campagna in via Monsignor d'Affra









Foto 3 di 3





I vicini di casa hanno provato a domare le fiamme, ma queste erano troppo alte ed estese a causa anche del vento che le alimentava. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, in quanto i colleghi di Ventimiglia erano impegnati in un altro intervento a Rocchetta Nervina. Presenti anche polizia locale e la polizia di stato.