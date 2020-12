Ventimiglia, il Lions Club in aiuto delle famiglie in difficoltà. Donate cento tessere per fare la spesa

Ventimiglia. Sono cento le famiglie in difficoltà che sino ad oggi hanno ricevuto le tessere donate dal Lions Club cittadino, del valore di cinquanta euro ciascuna, utilizzabili presso i supermercati Conad.

“Quando ancora non si era esaurita la cosiddetta prima ondata della pandemia – dichiara il segretario del Club, Roberto Capaccio – eravamo ben consci dell’impatto che il Covid-19 avrebbe avuto a livello sociale ed economico, e per questo ci siamo subito attivati con una prima tranche di cinquanta tessere distribuite tramite i servizi sociali del Comune, alcune parrocchie o tramite segnalazione diretta”.

“Successivamente – aggiunge la presidente Rosa Facchi, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla complessa fase di riapertura della scuola ed abbiamo fornito dei buoni libro ai ragazzi delle famiglie meno abbienti”.

“Visto il perdurare della crisi economica – affermano i Lions ventimigliesi – abbiamo recentemente provveduto a fornire una seconda tranche di tessere Conad, consapevoli che in momenti come questi un gesto di solidarietà rappresenta non solo un sostegno materiale ma anche un conforto per chi si trova a vivere un momento di particolare difficoltà”.