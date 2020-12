Ventimiglia, giovedì 17 dicembre incontro del direttivo dell’Associazione di volontariato Auser

Ventimiglia. Il direttivo dell’Associazione di volontariato Auser di Ventimiglia, allargato ai componenti del Collegio Revisori dei Conti, si ritroverà nella nuova sede di via Cavour 63, giovedì 17 dicembre alle 16,30 per esaminare con il presidente Ciro Galasso, la situazione generale Associativa, i progetti in attuazione e in divenire, oltre alle varie ed eventuali,

Seguirà il tradizionale scambio degli auguri.