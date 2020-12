Ventimiglia, ecco come accedere al contributo Covid-19 elargito dal Comune

Ventimiglia. Sono aperti, con la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito del Comune di Ventimiglia, i termini per presentare domanda per l’assegnazione di contributi a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di quelli in stato di bisogno. A comunicarlo è il sindaco Gaetano Scullino.

Le domande devono essere presentate entro le ore 24,00 del 17 dicembre 2020, con le precise modalità indicate nell’avviso pubblico. Il valore del contributo economico, per un importo complessivo di euro 200.000, sarà caricato su carta prepagata, intestata al Comune di Ventimiglia ed assegnata al richiedente. La carta dovrà essere utilizzata esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale.

Con la carta potranno essere acquistati esclusivamente beni alimentari essenziali e/o prodotti farmaceutici e/o prodotti di prima necessità per l’igiene personale e per la casa. Per saperne di più scarica gli allegati (Avviso e Modulo di domanda ). Ricordano dall’amministrazione Scullino che la domanda deve essere presentata da un unico componente per nucleo anagrafico, pena l’improcedibilità delle domande presentate successivamente da altri componenti dello stesso nucleo anagrafico.

La domanda deve essere redatta unicamente sul modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia.

La domanda può essere presentata dalle ore 00,01 del 07/12/2020 fino alle ore 24,00 del 17/12/2020 con le seguenti modalità:

 via PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di Ventimiglia: comune.ventimiglia@legalmail.it; in

tal caso il richiedente dovrà essere necessariamente titolare della casella di posta elettronica

certificata utilizzata per l’invio della domanda;

 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ventimiglia nei giorni e negli orari previsti per

l’apertura al pubblico – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili.

Le domande pervenute incomplete sono improcedibili. Segue il link ove poter scaricare i documenti sopra richiamati. https://www.comune.ventimiglia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7184