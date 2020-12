Ventimiglia, donna fa i bisogni in spiaggia sulla rete del campo da beach volley

Ventimiglia. Una donna è stata fotografata mentre, abbassati i pantaloni, fa i suoi bisogni in spiaggia, a ridosso della rete del campo da beach volley a pochi metri dal lungomare. Un episodio, quello successo nella tarda mattinata, che ha destato non poche polemiche in città, visto che i bagni pubblici sono presenti e che la signora non ha scelto nemmeno un angolo troppo riservato per espletare i propri bisogni fisiologici.