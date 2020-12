Ventimiglia, contrasto all’immigrazione clandestina: operazione della polizia

Ventimiglia. La Polizia di Stato ha eseguito nella giornata di ieri un servizio straordinario di controllo del territorio come disposto dal questore di Imperia Pietro Milone. Gli agenti hanno indirizzato l’azione di prevenzione, in particolare, al contrasto dell’immigrazione clandestina.

L’operazione che è stata estesa a tutta l’area della stazione ferroviaria e del centro cittadino si è protratta per tutta la giornata ed è inquadrata in un più ampio contesto di servizi di polizia ordinari che, solo nei primi 10 giorni di dicembre, hanno visto 442 persone e 220 veicoli sottoposti a controllo, 2 persone arrestate, 23 indagate e 15 espulsioni a carico di stranieri migranti irregolari. Una specifica azione di vigilanza e di prevenzione viene, inoltre, costantemente mantenuta nella zona in cui ha sede la Caritas Intemelia dove, inevitabilmente, si ritrovano gruppi di stranieri migranti per ricevere cibo e il possibile sostegno materiale. Sessantotto in totale le persone sottoposte ai controlli di polizia.

Venti gli stranieri migranti sottoposti a verifica, 17 dei quali sono risultati in regola con le norme sul soggiorno in Italia. Due, irregolari per la legge sugli stranieri, sono stati colpiti da un provvedimento di

espulsione con ordine del questore ed indagati per inottemperanza a precedenti provvedimenti di

allontanamento dall’Italia. Un terzo straniero è stato invece sottoposto alla riammissione in Francia e consegnato, nello stesso giorno, alle autorità francesi.

Uno dei due espulsi, cittadino della Guinea, ha esibito un documento d’identità italiano risultato appartenere ad altra persona. L’uomo, soltanto 19 anni, è stato indagato in stato di libertà per ricettazione, sostituzione di persona e false dichiarazioni sull’identità a pubblico ufficiale. Quattro le persone sanzionate con provvedimenti amministrativi.