Ventimiglia. Non c’è pace per la nuova galleria degli Scoglietti che collega la zona borgo alla Marina San Giuseppe nella città di confine.

Riaperta lo scorso 22 ottobre, questa mattina il tunnel è stata danneggiato per la seconda volta in seguito al passaggio di un camion che ha compromesso le tubazioni presenti sul soffitto.

Non solo, il mezzo pesante, evidentemente troppo alto, è rimasto incastrato all’interno della galleria. Sono ora in atto le operazioni per cercare di liberare il camion.