Venti forti sull’Imperiese, l’avviso meteorologico di Arpal

Genova. Il Centro Meteo Arpal ha emanato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte (domani venerdì 25 dicembre per il centro della regione – zona b – e dopodomani sabato 26 dicembre su tutta la regione).

Già giovedì 24 dicembre, è previsto un flusso umido sudoccidentale che precede l’arrivo di un fronte freddo determina precipitazioni diffuse sul Centro Levante specie sui rilievi con cumulate fino a significative su C. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio. Venti forti (50-60 km/h) da Ovest/SudOvest sui capi di A, su parte orientale di C e sui rilievi di BCE (possibili raffiche fino a 90/100 km/h sui crinali più esposti), localmente forti (40-50 km/h) altrove. Mare in aumento fino a localmente agitato su C, molto mosso altrove.

Venerdì 25 dicembre, avremo un aumento dell’instabilità per l’ingresso di un nucleo di aria fredda artica in quota, con possibili rovesci o brevi temporali sparsi fino a moderati più probabili su C. Nel pomeriggio precipitazioni più diffuse su E e interno di C con quota neve in calo fino a 400-500 m, possibili spolverate a quote inferiori. Accumuli anche moderati su rilievi di confine oltre 800-1000 m. Venti settentrionali in rinforzo a burrasca forte su B con raffiche fino a 80-90 km/h. Mare loc. agitato su B, mareggiata su C in graduale scaduta. Disagio per freddo su DE.

Infine sabato 26 dicembre, nelle prime ore residue spolverate su E e zone più interne di C. Venti settentrionali fino a burrasca forte (70-80 km/h) su tutta la regione, rafficati in particolare agli sbocchi delle valli e sui rilievi (possibili raffiche oltre 120-140 km/h sui crinali appenninici più esposti), in graduale attenuazione nel corso della giornata. Disagio fisiologico per freddo specie nelle ore notturne.

Ecco l’avviso meteo completo con le tabelle e i simboli relativi ai fenomeni attesi: vigilanzaAvviso .