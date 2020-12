Vallecrosia. E’ arrivato Vaccine Day della provincia di Imperia. Le prime 80 dosi destinate alle Rsa del Ponente ligure sono state consegnate questa mattina alla Casa di Riposo Rachele Zitomirski quando erano circa le 9:15.

Due centenarie hanno fatto da “testimonial” dell’evento. La prima signora ad essersi vaccinata è stata Maria Ciccolunghi di ben 102 anni, originaria di Roma, poi residente a Ventimiglia. La seconda “volontaria” è Santina Davigo, 101 anni di Vallebona. Trasferiti dall’ospedale Borea dagli operatori dell’Asl1, scortati in forze dai carabinieri della stazione matuziana, i vaccini erano arrivati ieri da Genova. Ad accogliere il prezioso plico era presente anche il sindaco Armando Biasi, il vice sindaco Marilena Piardi e l’assessore Patrizia Biancheri.

Delle prime 80 dosi consegnate nella Rsa, 65 saranno inoculate agli ospiti e 15 agli operatori che lavorano all’interno della residenza sanitaria.

«Siamo stati scelti da Alisa e dalla nostra Asl per questo tipo di attività – dichiara il direttore di Casa Rachele, Mauro Vicenti – Siamo molto orgogliosi di questo perché consideriamo il vaccino un passaggio fondamentale per poter uscire dalla pandemia e consentire ai parenti degli ospiti di poter riabbracciare i loro cari dopo dieci mesi in cui gli anziani sono rimasti isolati all’interno della struttura, dove non si è registrato nessun caso di Covid-19». Le persone vaccinate oggi dovranno sottoporsi a un richiamo tra una ventina di giorni.