Vallecrosia, mercoledì i funerali di Stefano Zavaglio

Vallecrosia. Avranno luogo mercoledì 16 dicembre alle 11, nella parrocchia di Maria Ausiliatrice di Vallecrosia, i funerali di Stefano Zavaglio, 60 anni: l’escursionista, ex giocatore e allenatore di basket, stroncato da un malore nel pomeriggio di domenica 13 dicembre mentre con la moglie si trovava in cima al Pietravecchia per una ciaspolata.

La morte improvvisa di Zavaglio ha gettato familiari e tanti amici nello sconforto.