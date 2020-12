Vallecrosia, mancata consegna dei panettoni agli anziani per il Covid: insorge la minoranza

Vallecrosia. L’assessore ai servizi sociali Marilena Piardi ha deciso che quest’anno non saranno consegnati i panettoni agli anziani. La minoranza non ci sta e lancia una sua proposta: portiamo un sorriso ed un panettone direttamente a casa dei nostri anziani. Un’iniziativa quella della distribuzione dei panettoni agli ultra 70 anni che ormai è diventata una tradizione a Vallecrosia ma che l’assessore Piardi e la maggioranza vogliono cancellare quest’anno con la scusa del

Covid. Non ci stiamo.

«Assurdo– dichiarano i consiglieri di minoranza Cristian Quesada, Fabio Perri, Albana Scarinci, e Giovanna Simonetta – negare un dono ai nostri nonni e anziani che lo aspettano come un gesto di vicinanza e di attenzione verso di loro , ancor più in questo periodo di pandemia dove la solitudine aumenta e la crisi economica si fa sempre di più sentire. L’assessore ha dichiarato, arrampicandosi agli specchi, che per evitare assembramenti, il panettone non sarà consegnato a nessuno, destinando i fondi alla colomba Pasquale, e, se saranno ancora vietati gli assembramenti cosa fate rimandate al Natale Prossimo? Chiediamo più attenzione all’amministrazione per la città della famiglia, non che la chiamano così solo quando gli conviene. E allora la minoranza rilancia una proposta consegnare i panettoni direttamente a casa degli ultra 70 anni con il supporto delle numerose associazioni di Vallecrosia, alcune delle quali già resesi disponibili. Chiediamo pertanto all’assessore ed al sindaco quale assessore al bilancio di acquistare i panettoni , creare un punto di raccolta e far partire i volontari divisi in squadre con tutte le precauzioni e dispositivi di sicurezza Covid presso le case degli anziani».

«Non vogliamo – concludono i consiglieri di minoranza – negare la gioia ed il sorriso di un nostro anziano per un puntiglio di qualcuno , ma vogliamo dargli vicinanza e sostegno».