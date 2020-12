Vallecrosia, gli Urban Theory si esibiscono in tv per la campagna di Natale della fondazione Telethon

Vallecrosia. Nuovo impegno per gli Urban Theory, sabato 12 dicembre si esibiranno con due coreografie in televisione alla “Festa di Natale”, in prima serata su Rai Uno, in occasione della trentunesima edizione della maratona di Fondazione Telethon.

«Sabato 12 dicembre accendete la Tv e seguiteci in prima serata su Rai Uno! Siamo orgogliosi di comunicarvi che l’Urban Theory sarà in prima serata con due coreografie per la campagna di Natale della fondazione Telethon» – fa sapere la crew che parteciperà alla serata interamente dedicata al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon.