Vallecrosia, al via il progetto “Un’idea per domani”: ideato dall’Associazione di Promozione Sociale GRAZIE Don Bosco

Vallecrosia. Il 2 novembre 2020 è partito il progetto “Un’idea per domani” che vuole dare la possibilità ai giovani trai 12 e i 25 anni di mettersi in gioco inviando le proprie idee in qualsiasi ambito (sportivo, artistico, tempo libero…).

«L’obiettivo è rinnovare le politiche giovanili del territorio, raccogliendo il più grande numero di idee, che sarà possibile visionare e votare da https://mondosocialgrazie.altervista.org. Le tre idee più votate saranno poi presentate ai sindaci dei comuni del distretto socio-sanitario (Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera e relativi entroterra). Quindi se hai dai 12 ai 25 anni e sei interessato a partecipare hai ancora tempo per inviare la tua idea fino al 14 dicembre 2020!» – spiegano gli ideatori del progetto.

Partecipare è molto semplice, basta inviare la propria idea (sottoforma di testo, video o power point) a unideaperdomani@gmail.com entro il 14 dicembre 2020. Per maggiori dettagli guarda il video https://youtu.be/SQITYXSI3Ko o contattare lo 0184 254046.