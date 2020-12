Vallebona. In paese prende il via un nuovo servizio: il “Maggiordomo di comunità”.

Dopo aver firmato la convenzione con la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia ed aver avviato il servizio di prelievi per esami ematochimi presso l’ambulatorio comunale, da oggi in Piazza Libertà, grazie alla collaborazione della Coop. ‘San Lorenzo‘ di Vallecrosia, sarà disponibile un altro progetto di pubblica utilità per supportare ed agevolare i cittadini.

Dal lunedì al sabato, i cittadini potranno rivolgersi a Manola e Lella, le due ‘maggiordome’ reperibili ai numeri 377 3878611 o 377 3890955 o via mail a maggiordomovallebona@gmail.com, per svolgere alcune incombenze quotidiane in paese, come per esempio:

• assistenza domiciliare per piccoli lavori di casa;

• sostegno e aiuto per ritiro ricette mediche e acquisto farmaci presso la farmacia Lolli del comune di Vallebona;

• consegna della spesa presso il proprio domicilio, dando priorità agli acquisti effettuati presso gli esercizi commerciali siti nel comune di Vallebona;

• pagamento utenze e svolgimento pratiche presso la posta del comune di Vallebona.

«‘Sentirsi’ comunità è il valore che ci guida. E’ infatti tra gli obiettivi più significativi di questo mandato amministrativo quello di dare concretezza al senso di solidarietà e supportare e agevolare tutti i cittadini – spiega il sindaco Roberta Guglielmi sulla pagina Facebook del Comune – con la collaborazione degli uffici comunali e dell’Amministrazione siamo riusciti a concretizzare questo progetto al quale pensavamo già da diverso tempo. Abbiamo scelto di destinare i fondi arrivati dal Governo – i cosiddetti “ristori” – a favore di tutte quelle attività a tutela e cura del cittadino (maggiordomo di comunità, servizio prelievi e bonus spesa)».