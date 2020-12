Vallebona, al via il nuovo servizio della Croce Azzurra Misericordia: esami di laboratorio nell’ambulatorio comunale del paese

Vallebona. Ha preso il via oggi il nuovo servizio della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia presso l’ambulatorio comunale del paese, dove sarà possibile effettuare esami di laboratorio, come ematochimici e prelievi, convenzionati con l’Asl1 Imperiese.

Il sindaco Roberta Guglielmi è stata la prima “paziente” della giornata: «È iniziato oggi il nostro nuovo servizio di centro prelievi ematochimici presso il Comune di Vallebona con la collaborazione dell’ASL 1 Imperiese. Il primo cittadino Roberta Guglielmi ha simbolicamente dato il calcio d’inizio all’attività sottoponendosi per prima agli esami di laboratorio» – fa sapere sui social la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Le modalità e il calendario del servizio:

Come funziona:

Entro le 13 del giovedì precedente al prelievo, si consegnano le ricette presso la Farmacia Lolli di Vallebona. Il lunedì seguente dalle 7 alle 8,30 presentarsi presso l’ambulatorio comunale: sarà presente un infermiere specializzato con il necessario per fare il prelievo (boccette già etichettate).

Calendario del servizio:

Dicembre:

– lunedì 14 dalle 7 alle 8,30 prelievo presso l’Ambulatorio Comunale – Via Scudier 54

– giovedì 17 entro le 13 consegna ricette presso la Farmacia Lolli – Viale Europa, Vallebona

– lunedì 21 dalle 7 alle 8,30 prelievo presso l’Ambulatorio Comunale – Via Scudier, 54

Gennaio:

– giovedì 7 entro le 13 consegna ricette presso la Farmacia Lolli – Viale Europa, Vallebona

– lunedì 11 dalle 7 alle 8,30 prelievo presso l’Ambulatorio Comunale – Via Scudier, 54

– giovedì 21 entro le 13 consegna ricette presso la Farmacia Lolli – Viale Europa, Vallebona

– lunedì 25 dalle 7 alle 8,30 prelievo presso l’ Ambulatorio Comunale – Via Scudier, 54

Presentarsi per il prelievo con un documento.

I referti potranno essere disponibili online, oppure potranno essere ritirati presso l’ufficio accettazione Ospedale Saint Charles in via Aurelia 122 a Bordighera. Per le persone con difficoltà di deambulazione è possibile effettuare il prelievo a domicilio contattando il signore Angelo Mazza al 339 237 5286.

(Foto da pagina Facebook di Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia)