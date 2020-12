“Una spesa per la ripresa”, evento benefico a Ventimiglia di Aceb e protezione civile

Ventimiglia. L’associazione Aceb di Camporosso con la collaborazione della protezione civile della città di confine, organizza una raccolta alimentare denominata “Una spesa per la ripresa”, sabato 12 dicembre presso il supermercato Eurospin in corso Limone Piemonte 12.

«L’emergenza sanitaria della prima ondata che si aggiunge con la seconda tutt’ora in corso, ha messo in ginocchio tantissime persone, famiglie che hanno perso il lavoro, famiglie che non hanno ancora percepito la cassa integrazione e famiglie che non hanno nulla da mettere nella loro tavola, specialmente con a carico anziani e/o bambini, spiegano gli organizzatori.

In questo periodo particolare dove si avvicinano le feste natalizie, non si può e non si deve restare indifferenti a tutto questo. Aggiungere al vostro carrello qualche articolo in più, vi farà star meglio. Venite a trovarci questo sabato 12 dicembre dalle ore 08.30 alle ore 19.30 con preghiera di concentrarvi su questo supermercato Eurospin di Ventimiglia, tutta la spesa verrà divista fra la Caritas Intemelia e la neo associazione Desco Secondino di Ventimiglia».

Consigli per la spesa solidale:

Pasta, riso, pelati, biscotti, zucchero, caffè, omogenizzati, latte, olio, farina, tonno, legumi, the, succhi di frutta, prodotti secchi, marmellate e altri prodotti a lunga conservazione. Sono accetti anche prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa

Per tutti coloro che saranno impossibilitati a fare la spesa in questa giornata dedicata, ma vogliono comunque aiutare, potranno dare il loro contributo utilizzando una delle seguenti modalità:

con bonifico bancario a queste coordinate IBAN: IT50C0843949110000230102738

tramite PayPal: www.paypal.me/ACEB2017

Utilizzando l’applicazione Satispay: https://tag.satispay.com/dk_wxIXKkKxeLBjvkZeMnmb

Specificando nella causale SPESA SOCIALE.