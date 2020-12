Vallecrosia. «Questa mattina doveva essere il primo di due giorni dedicati all’iniziativa “Un panettone per beneficenza”, ma la seconda giornata non si farà in quanto siamo rimasti senza panettoni per la grande affluenza che ci ha colto impreparati». A dirlo è il capogruppo degli Alpini di Vallecrosia, Pinuccio Turone.

In sole due ore, infatti, gli alpini volontari presenti sul solettone nord di Vallecrosia hanno venduto 150 confenzioni di panettone

«Questo ci onora – continua Turone – E ci dà lo spunto per continuare ad essere sempre presenti qualsiasi iniziativa ci coinvolga in città e anche fuori per rappresentare gli Alpini e la città di Vallecrosia». Il Gruppo Alpini di Vallecrosia, sempre disponibile per la città, questa volta ha voluto organizzare una bellissima iniziativa: un momento di beneficienza vendendo ad un prezzo modesto confezioni di panettoni il cui incasso sarà destinato per opere benefiche contro il Covid.

Sfidando le temperature molto fredde, ma riscaldati dallo spirito di volontariato, gli alpini hanno raggiunto un grade risultato rispettando il loro motto: aiutare chi ha bisogno.

«Per la prossima volta sapremo organizzarci meglio, incrementando la quantità di panettoni, vista la vicinanza che le persone ci hanno dimostrato oggi e tutte le volte che siamo presenti in qualche iniziativa – conclude Turone -. Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa raccolta di beneficenza, cogliamo come gruppo alpini di Vallecrosia augura un sereno Natale a tutta la comunità Vallecrosina».