Triora, le ex caserme Tamagni ospiteranno mezzi spazzaneve e spargisale

Triora. Il piazzale delle ex caserme Tamagni verrà adibito a ricovero per mezzi da lavoro. I veicoli verranno parcheggiati lì ed appartengono alla Mano Group di Serravalle Scrivia (AL), ditta assegnataria da parte della Provincia di Imperia del servizio di sgombero neve e spargimento sale per l’inverno 2020-2021. Oggi, sulle alture del Paese delle Streghe, sono caduti i primi fiocchi.

A fronte della concessione del piazzale, l’azienda piemontese, si impegna a far operare gratuitamente i suoi veicoli per in via

Campomattone, corso Bonfanti fino al Castello, strada del Cimitero, strada di Bregalla e strada dei Carmeli e dove possibile e in caso di necessità anche un passaggio sulla strada Realdo – Borniga.