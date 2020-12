Ventimiglia. Mentre Eolo concede un po’ di riposo ai regatanti si conclude a terra la terza giornata del blasonato Meeting Internazionale del Mediterraneo organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

Sono stati quattro giorni intensi per i piccoli velisti intemeli del CVV, tra preparazione, allenamento e regate; la loro prima esperienza con gli “Optimist” dopo una stagione passata a competere in classe Equipe.

La loro prima impressione è stata quella di grande entusiasmo nel prendere parte ad una manifestazione con così tanti partecipanti, consci del fatto che in questa classe ora c’è tanto da conoscere e imparare.

A dare un benvenuto con i fiocchi agli oltre cento partecipanti ci ha pensato direttamente il meteo e soprattutto lo splendido Mare Ligure, con due giornate soleggiate, vento freddo e tante onde: un battesimo di tutto rispetto per Asia Satta e Filippo Lorenzi, categoria Juniores e Ian Scialli per la categoria Cadetti; questo il trio sceso in acqua in rappresentanza del Circolo Velico Ventimigliese.

I tre regatanti hanno dimostrato al DS Alessio Lorenzi tenacia e determinazione, pur con grandi difficoltà nel misurarsi con gli elementi e con tanti atleti di maggior pratica.

L’obiettivo era quello di prendere contatto con la classe “Optimist”, veloce e notevolmente competitiva, cercando di divertirsi e approfittare del campo di gara per acquisire esperienza.

L’esperienza formativa in regata è qualcosa di unico e molto prezioso per il loro accrescimento tecnico, ribadisce il DS, promettendo ai suoi allievi un prossimo calendario agonistico ricco di appuntamenti. A quanto pare è prevalsa l’euforia, evidente sui volti dei piccoli al rientro in porto: uno scintillio che ha offuscato la smorfia dovuta al freddo e alla tensione.

Le vette di classifica registrano un forte dominio degli svizzeri della Societe Nautique de Geneve e dei Club CVE e CVN, con la presenza al gradino più alto in cat. Juniores di Alex Demurtas di Riva del Garda e la Liguria rappresentata al terzo posto in cat. Cadetti, grazie a Lorenzo Specchia del Circolo Velico La Spezia.

Gli atleti del CVV si attestano nelle retrovie delle rispettive categorie, portando a casa una ricompensa forse meno tangibile ma determinante nella definizione del proprio carattere.

In attesa di un ultimo allenamento pre-natalizio il Circolo Velico si prepara ora alla pianificazione della nuova stagione 2021 oltre che all’organizzazione del proprio assetto logistico, data la necessità di una sede attrezzata per le esigenze della squadra agonistica.

«Un ringraziamento particolare va allo Yacht Club Sanremo per la gentilezza e la disponibilità e, pur in momento così complicato, per aver comunque dato a così tanti giovani appassionati la possibilità di confrontarsi e competere in un contesto di alto livello» – dice il Circolo Velico Ventimigliese.